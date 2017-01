Furtwangen. Der Still- und Müttertreff der La Leche Liga trifft sich am Donnerstag, 12. Januar um 9.30 Uhr in Furtwangen Im Mäderstal 11. Das Thema lautet: Welchen Einfluss hat das Stillen auf unser Verhalten als Mutter ? Eingeladen sind alle interessierten Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern sowie werdende Mütter. Infos bei Stillberaterin Regina Straub, Telefon 07723/71 11.