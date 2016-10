Furtwangen Städte haben massiv verzögert

Äußerst bedauerlich finden wir, die Grüne Gruppe Oberes Bregtal, dass die Entscheidung des Landratsamtes vorläufig gegen den Bau der geplanten Windkraftanlagen auf der Rappeneck und Linacher Höhe ausgefallen ist. Kritisch sehen wir die Rolle der Stadtverwaltung Furtwangen und Vöhrenbach in dieser Sache. Ganz offensichtlich haben diese den Prozess massiv behindert und verzögert. Trotz vollständig abgeschlossener ornithologischer Gutachten wurden durch die Gemeinden mehrere Gegengutachten in Auftrag gegeben. Als Bürgerinnen und Bürger fragen wir: Wie viel Steuergelder sind für derlei Untersuchungen und juristische Beratung ausgegeben worden? Und das in einer Stadt, wie Furtwangen, die "nicht im Geld schwimmt".