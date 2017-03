Furtwangen Stadträte stimmen zu

Ferner wurde in Neukirch am Stollenwald eine neue Garage genehmigt. Allerdings würde der TUA befürworten, wenn die Garage noch etwas mehr von der Straße zurückversetzt würde. Schließlich wurde ein Bauvorhaben an der Neukircher Schulstraße gegenüber dem Rathaus genehmigt. Allerdings besteht hier ein alter Bebauungsplan mit ganz anderen Planungen, beispielsweise mit einer Reihenhausbebauung.

Statt vier Reihenhäusern wurden hier zwei Baugrundstücke eingeteilt. Befreiung muss daher unter anderem für die Baugrenzen und die Firstrichtung erteilt werden. Da aber die alten Pläne so nicht mehr zeitgemäß und realisierbar sind, stimmte der Gemeinderat allen Änderungen zu.

Bebauungsplan muss angepasst werden