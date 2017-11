Furtwangen Stadtkapelle lässt es richtig krachen

Die Stadtkapelle Furtwangen wird 150 Jahre alt. Fünf Tage lang, vom 9. bis 13. Mai 2018, feiert der Verein das Ereignis, unter anderem in einem 2000 Menschen fassenden Festzelt — und mit einer international berühmten Band.

Furtwangen. Schon seit etlichen Monaten sind die Vereinsmitglieder mit ihren Vorbereitungen beschäftigt, wie deren Sprecher Stefan Kammerer im Gespräch mitteilt. Und man will sich nicht lumpen lassen: "Nach langen und hartnäckigen Verhandlungen ist es uns nun gelungen, eine der erfolgreichsten und besten Live-Bands in Deutschland als eines unserer Highlights für unser Jubiläum zu gewinnen", so Kammerer. Die Band LaBrassBanda wird am 10. Mai (Christi Himmelfahrt) nach Furtwangen kommen.

"Wir sind uns sicher, dass Furtwangen ein Fest dieser Größenordnung mit einer so namhaften Band noch nicht erlebt hat", schwärmt Kammerer. Der Vorverkauf beginnt am 23. November. "So eine Karte wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk" meint Kammerer augenzwinkernd.