Furtwangen Stadtkapelle erobert den Weltraum

Schon viele Reisen hat die Stadtkapelle Furtwangen bei ihrem Neujahrskonzert unternommen, sei es nach Italien oder gar ins Land der Farben. Aber im Weltraum, so Ansagerin Stefanie Weiß, war die Stadtkapelle bisher noch nie.

Furtwangen. Dieses Mal lautete das Motto des Konzertes "Sonne, Mond und Sterne". Die Stadtkapelle verließ also mit ihrer Musik den Erdboden. Den Auftakt bildete aber traditionell das Konzert der Jugendkapelle unter der Leitung von Bernhard Weißer. Mit dem Hit "Samba de Janeiro" eröffneten die jungen Musiker schwungvoll den Konzertabend in der vollbesetzten Festhalle. Dank der intensiven Jugendarbeit dürfte es der Stadtkapelle nicht bange sein um ihre Zukunft. Denn in der Jugendkapelle musizieren aktuell 40 Nachwuchsmusiker mit einem Altersdurchschnitt von 15,6 Jahren. Dass die Jugendkapelle auch über sehr versierte Musiker verfügt, zeigt die Tatsache, dass zwei der drei Solisten des Abends aus der Jugendkapelle kamen.

Den Auftakt bildete Florian Brüser mit dem Saxophon mit einem beschaulichen Liebeslied, bekannt geworden durch den Film Pearl Harbor. Bemerkenswert ist dabei die Tatsache, dass der Solist Student an der Furtwanger Hochschule ist und nun während seines Studiums sowohl in der Stadtkapelle als auch in der Jugendkapelle spielt und, so Ansagerin Stefanie Weiß, inzwischen zum wichtigen "Helfer, Freund und Musiker" geworden sei. Zweiter Solist bei der Jugendkapelle war Markus Weißer mit dem Tenorhorn. Er zeigte sein Können beim bekannten Hit "Time to say goodbye". Zu hören war auch noch ein Medley der Band Coldplay und zum Abschluss eine Folge von bekannten Filmmelodien aus Trickfilmen und Komödien von Bugs Bunny über Dick und Doof bis zu Paulchen Panther. Und noch einmal erklang als Zugabe nach reichlichem Applaus der Colonel Bogey-Marsch aus dem Film River Kwai.