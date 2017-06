Die Verkehrsschilder in der Innenstadt, die auf den verkehrsberuhigten Bereich und die 30-er-Zone hinweisen, wurden kürzlich mit dem Logo der Stadt Furtwangen versehen. Die stark ausgebleichten Sonnensymbole mit dem Hinweis "Einkaufen in Furtwangen" bedurften einer Erneuerung. Es werden neun Schilder ausgewechselt, wie hier in der Friedrichstraße. Gestaltung und Druck übernahm eine Werbetechnikfirma aus der Region. Foto: Stadtverwaltung