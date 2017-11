Furtwangen-Neukirch (li). Stadtverwaltung und Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar veranstalten am Mittwoch, 29. November, ab 20 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Schwarzwaldhallein. Dort bekommen alle Interessierte einen Einblick in die Glasfasertechnik, den Ablauf des Ausbaus und Informationen zu den Kosten und Tarifen. Bürgermeister Josef Herdner, Ortsvorsteher Rainer Jung und Zweckverbandsgeschäftsführer Jochen Cabanis stehen für Fragen zur Verfügung.

Zweckverband und Stadtverwaltung legen die Glasfaser direkt ins Gebäude. Das ermöglicht einen optimalen Internetzugang, ohne einen Geschwindigkeitsverlust. So können heute bereits Übertragungsraten von bis zu 10.000 Mbit/ Sekunde realisiert werden, auch symmetrisch (gleiche Download- und Upload- Geschwindigkeit).