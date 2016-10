Furtwangen Stadt führt uralte Tradition weiter

Das Feuer wird bei Anbruch der Dämmerung entzündet. Für Getränke ist gesorgt. Mitgebrachte Würstchen können im Nebenfeuer gegrillt werden.

Um möglichst vielen, die selbst kein Kilwi-Feuer veranstalten können oder diesen Brauch nicht kennen, das Kommen zu erleichtern, plant die Stadt, einen Shuttleservice einzurichten. Nähere Informationen dazu werden noch bekannt gegeben.

Für alle, die lernen möchten, wie die traditionellen Furtwanger Kilwi-Küchle gebacken werden, bietet die VHS Oberes Bregtal zwei Termine zum Selberbacken am 5. Oktober von 17 bis 21 Uhr und am 11. Oktober von 14 bis 18 Uhr an. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro für Erwachsene und zehn Euro für Kinder (ab etwa acht Jahren). Anmeldung unter: anmeldung@vhs-oberesbregtal.de.