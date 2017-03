Furtwangen Sportstätten mit viel Geld ausgebaut

Furtwangen. Als Ausschuss des Gemeinderates gehören dem Sportverband Vertreter des Gemeinderates auf der einen und der Furtwanger Sportvereine sowie der Schulen auf der anderen Seite an. Der Sportverband wählt dabei alle zweieinhalb Jahre, angepasst an die fünfjährige Amtszeit des Gemeinderates, einen neuen Vorstand; diesem Team gehören dann zusätzlich auch noch Vertreter der Verwaltung an.

Bei den Wahlen wurde Norbert Staudt als Vorsitzender bestätigt, ein Posten, den er seit rund zwölf Jahren innehat. Als Stellvertreter bestätigt wurde Axel Weber, als Beisitzer Ulrich Hättich und Horst Hettich. Schriftführerin des Sportverbandes wurde Eveline Kimmig vom Kultur- und Sportamt der Stadt, nachdem ihre Vorgängerin Susanne Austel die Stadtverwaltung verlassen hat.

Norbert Staudt gab einen kurzen Bericht über die vergangenen zweieinhalb Jahre. Dabei hob er hervor, dass sowohl die Vereine wie die Schulen ihm die Arbeit leicht gemacht hätten. Er erinnerte daran, dass der Gemeinderat auch in diesen zweieinhalb Jahren viel Geld für die Unterhaltung und den Ausbau der Sportstätten investiert habe.