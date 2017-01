Furtwangen Sportfreunde sichern sich den Vizemeistertitel

Neukirch qualifiziert sich für die Futsal-Meisterschaft

Die Neukircher starteten mit einem 3:1-Erfolg über den FC Brigachtal in die festgelegten Gruppenspiele. Danach wurde die gute Ausgangsbasis durch die 1:2-Niederlage gegen den SV Überauchen etwas getrübt. Doch mit klaren Erfolgen über den FC Bad Dürrheim mit 4:2 und den SV Mundelfingen mit 5:1 erhielten sich die Neukircher noch alle Chancen für die Podestränge. Dies änderte sich auch nicht nach dem letzten Spiel, das gegen Gastgeber SV Hinterzarten mit 2:3 verloren wurde. Damit zog Hinterzarten mit neun Punkten mit Neukirch gleich, aber das Team von Waldvogel wies mit 16:10 die bessere Tordifferenz auf. Turnierleiter Rudolf Kleiser hatte einen guten Terminplan erarbeitet, so hieß die letzte Partie des Tages FC Brigachtal gegen den SV Überauchen, die beide noch mit einem Sieg Futsal-Bezirksmeister werden konnten. Klarer Sieger mit 4:1 wurde Brigachtal. Auch Neukirch durfte sich freuen. Als Zweiter qualifizierten sie sich für die Futsal-Meisterschaft des südbadischen Fußballverbandes am 5. Februar in March.