Furtwangen-Schönenbach. Am Wochenende, 19. und 20. November, lädt das Wirtschaftsteam der Sportfreunde zur Schlachtplatte ins Vereinsheim ein. Am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11.30 Uhr wird die Schlachtplatte angeboten. Um planen zu können, bitten die Veranstalter um eine Reservierung bis spätestens 15. November. Dies ist unter Telefon 07723/7568 oder direkt im Vereinsheim möglich.