Ab Donnerstag, 3. November, beginnt wieder die alljährliche Skigymnastik der Sportfreunde Schönenbach. Furtwangen-Schönenbach. Unter der Leitung von Mona Hettich kann man sich wieder wöchentlich immer ab 18.45 Uhr in der Sporthalle Schönenbach auf den anstehenden Winter vorbereiten. Zu diesem Aufbau- und Fitnesstraining ist jedermann willkommen, auch Neulinge, die noch nicht Mitglied der Sportfreunde sind. In lockerer Atmosphäre besteht so die Möglichkeit, mit sportlicher Betätigung in die neue Wintersportsaison zu starten.