Furtwangen Spontanitäts-Experte will’s wissen

Stets charmant und schlagfertig macht Sascha Korf den ganzen Saal zur Bühne und nimmt die Zuschauer (tatsächlich) an die Hand, um sie in seine Welten zu entführen. So echauffiert sich der Meister der Stehgreiftheaters und der guten Laune herrlich über aktuelles Geschehen in der Politik. Er widmet sich den wichtigen Fragen der Zeit, wie etwa "Warum ist nie besetzt, wenn man sich verwählt?" oder "Wenn ein Taxi rückwärts fährt, kriegt man dann Geld raus?“ Neben köstlich absurden Antworten darf das beliebte Korfsche Update zur aktuellen Lage des deutschen Fernsehens nicht fehlen. Korf rennt, springt und wirbelt über die Bühne, während er über die Tücken des Alltags schwadroniert. Sascha Korf verbindet Standup-Comedy und Interaktion zu einem neuen Genre das er "Energetisches Spontan-­Kabarett" nennt. Auf der Bühne wird sich der Kabarettist auf die Olympiade vorbereiten: Aber was ist eigentlich der richtige Sport? "Zu jung fürs Curling? Zu alt zum Turnen? Zu hektisch für Schach?" Sascha Korf agiert impulsiv, aber sensibel und stelle niemanden keinen bloß. Das Resultat: Das Publikum spielt mit. So entstehen witzige Dialoge, gepaart mit brillanter Situationskomik.

Ein unterhaltsamer und lustiger Abend, ohne Netz und doppelten Boden, scheint garantiert. Im Anschluss gehe man mit dem Gefühl nach Hause, dass man sich untereinander kennt. Ein potenzieller Freund und/oder Leidensgenosse kann an jeder Ecke warten. Vermutlich auch in der Show von Sascha Korf.

Karten gibt es in Furtwangen bei der Mory’s Hofbuchhandlung und im Alle Welt Laden, außerdem bei Schreibwaren Fürderer in Vöhrenbach. Weitere Informationen zur Veranstaltung findet man im Internet unter www.kulturfabrik-furtwangen.de.