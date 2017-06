Furtwangen Spende verhilft zu neuem Höhenflug

Lübbers, der seit langem auch im Altenheimverein aktiv ist, erläuterte, der Aufzug stelle die einzige Möglichkeit für Rollator- oder Rollstuhlfahrer dar, von der Ebene Innenstadt über die vordere Gartenstraße und den Kirchenvorplatz barrierefrei auf die Ebene Altenheim zu gelangen oder umgekehrt für die Altenheimbewohner in die Innenstadt. Daher werde der Fahrstuhl vor allem intensiv von Menschen mit Gehbehinderungen genutzt.

Doch seien es nicht nur ältere oder behinderte Menschen, die den beträchtlichen Höhenunterschied ohne Anstrengung überwinden wollten, sondern auch Friedhofbesucher oder Bewohner der an das Altenheim anschließenden Straßen. Tatsächlich könnten eben nicht nur Altenheimbesucher oder -bewohner, sondern alle Passanten den Aufzug nutzen, erläuterte Lübbers. Und von dieser Möglichkeit werde auch häufig Gebrauch gemacht.

Fritz Funke betonte, die Bürgerstiftung habe sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten an einem neuen Aufzug beteiligen können, weil auch Jugend- und Altenpflege satzungsgemäß zu ihren sozialen Aufgaben gehöre. "Auch die Förderung älterer Bevölkerungskreise ist für uns sehr wichtig", unterstrich Funke. Es handele sich übrigens nicht um eine Spende an die katholische Kirche, sondern an den Verein "St. Cyriak Wohnen und Pflege", den Träger des Altenheims. Dieser wurde und werde wegen seines Namens oft mit der katholischen Kirchengemeinde St. Cyriak verwechselt, tatsächlich handele es sich aber um unterschiedliche Einrichtungen, stellte Lübbers klar.

Peter Baake dankte erfreut für die finanzielle Unterstützung. Bei einer Fahrt mit dem Aufzug zur Ebene des unterirdischen Gangs und wieder zurück konnten sich die Beteiligten selbst von der raschen und bequemen Überwindung des Höhenunterschiedes überzeugen.