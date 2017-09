Um Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung zu unterstützen, hat die Horst-Siedle-Stiftung 4100 Euro an die Furtwanger Bregtalschule gespendet – zehn Euro pro Fahrer im firmeneigenen Team des Schwarzwald-Bike-Marathons. Unternehmerin Gabriele Siedle (Zweite von links) übergab den Scheck an Schulleiter Jürgen Dicke-Bonk (vorne Mitte). Er zeigte sich erfreut über die Unterstützung. Im Beisein von Siedle-Geschäftsführer Richard Rutschmann sowie Mitarbeitern und Schülern dankte Dicke-Bonk allen für ihr Engagement. Die Spende kommt bei der Neugestaltung des Außenbereichs zum Einsatz. Gemeinsam bauen die Schüler eine Hütte, in der sie in den Pausen entspannen können. "Wir nennen das unsere ›Chill-Hütte‹. Die Spende der Horst-Siedle-Stiftung ist für die Anschaffung des Materials eine wertvolle Hilfe.", betonte Dicke-Bonk. Im Anschluss erläuterte er den Mitarbeitern das Angebot der Bregtalschule. "Das Engagement der Pädagogen und Betreuer ist bewundernswert", meint Gabriele Siedle. "Sie leisten ganz wichtige Arbeit. Davon profitieren Kinder und Eltern aus der gesamten Region." Foto: Siedle