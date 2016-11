Furtwangen SPD-Ortsverein verärgert über das Ja zu CETA

"Mit großer Enttäuschung und einer gehörigen Portion Frust in der SPD-Basis in den Kommunen und Ortsvereinen nehmen wir zur Kenntnis, dass sich die SPD-Bundesspitze und die Mehrheit der Delegierten beim SPD-Konvent für eine Zustimmung zum Freihandels- und Investitionsschutzabkommen CETA mit Kanada ausgesprochen haben. Wir kritisieren hiermit auch auf das Schärfste die Zustimmung der deutschen Bundesregierung! Nicht zu verstehen ist, dass sich noch im August die SPD, mit unserem Vizekanzler Sigmar Gabriel an der Spitze, von TTIP distanziert hat, um dann aber ein paar Wochen später CETA trotz der Meinungsverschiedenheiten innerhalb der SPD voran zu treiben. Es ist offensichtlich, dass die SPD – die frühere Volkspartei – in dieser Angelegenheit kein Ohr für die Basis und die Meinung der bundesdeutschen Bürger hat. Ja es entsteht sogar der Eindruck dass man in Berlin dem einfachen Bürger kein Urteil über solche komplexen Themen zutraut", heißt es unter anderem in dem Brief. Hier würden Wirtschaftsinteressen über den Umwelt- und Klimaschutz sowie über Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Beschäftigtenschutz gestellt.

"Dieses Abkommen greift erheblich in die kommunale Daseinsvorsorge und öffentliche Unternehmen ein und es würde durch die erstmals in dieser Form verankerten Schiedsgerichte Investoren inakzeptable Klagemöglichkeiten eröffnen."

"CETA und TTIP fördern die Aushöhlung der Demokratie. CETA und TTIP stellen die Interessen der Konzerne ganz klar über unsere Bedürfnisse und den Schutz der Umwelt", wird in dem Brief moniert. Mit CETA werde für TTIP ein "Hintertürchen" geöffnet. "Wir an der Basis meinen, dass diese Entscheidung für die SPD inklusive dem ›Herumgeeiere‹ unseres Parteivorsitzenden für die kommende Bundestagswahl nicht förderlich sein wird. Wir hoffen nun, dass der Bundesrat vom Bundestag in die endgültige Entscheidung involviert wird und dagegen stimmt."