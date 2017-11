Furtwangen Spatenstich in der Baumannstraße steht bevor

Zu dieser Wohnform gab es natürlich wieder einige Fragen aus den Reihen der Zuhörer. So wurde deutlich, dass der Bezug einer Wohnung an eine Mitgliedschaft in der Genossenschaft gebunden ist. Und für diese wiederum muss eine Einlage in der Größenordnung von 30 000 Euro geleistet werden. Es gibt Fördermöglichkeiten für Menschen, die diese Summe nicht aufbringen können.