Furtwangen Spatenstich Auftakt für Untergeschoss

Mit dem offiziellen Spatenstich begannen die Arbeiten am inklusiven Wohnprojekt in der Baumannstraße. In etwa eineinhalb Jahren soll das neue Gebäude bezugsfertig sein.

Furtwangen. Rainer Schüle, Vorstand der Oekogeno, dankte in diesem Zusammenhang vor allem auch Bürgermeister Josef Herdner, der mit dem Verkauf dieses Grundstücks an die Genossenschaft Oekogeno als Bauträger die Grundlage für dieses Projekt geschaffen habe. Ebenso galt ein besonderer Dank dem Furtwanger Architekten Gregor Kuner, der sich hier bei seiner Planung "ausgetobt" und ein interessantes Objekt entwickelt habe.

Besonders positiv gewesen sei auch die Zusammenarbeit mit der Sozialstation und ihrem Vorsitzenden Lothar Dilger, die ein Viertel des Gebäudes übernehmen wird. Im übrigen Gebäude seien bereits einige Wohnungen vergeben. Unter anderem wird hier auch eine Wohngruppe mit Handikap und entsprechenden Hilfeleistungen einziehen.