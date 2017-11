Furtwangen Spannende Spiele, rote Köpfe

Furtwangen. Zum 61. Mal veranstaltete der Brettle Club sein Turnier im Gasthaus Bad. Die Spielleidenschaft sorgte bei 65 Teilnehmern für rote Köpfe, spannende Kämpfe und konsequente Entscheidungen. Auch in seinem 43. Vereinsjahr führten die elf Mitglieder eine bestens organisierte Veranstaltung durch. An vorderster Front stand Helga Weinauge als Turnierleiterin, die das Amt vor Jahren von Rolf Balthasar übernommen hat. Ihr zur Seite standen Helferinnen und Helfer sowie Ursel Balthasar als Kassiererin. Nach fünf Stunden stand die Rangliste fest, die Karl-Heinz Schätzle bekannt gab. Eindeutiger Sieger mit zehn Brettlepunkten und 66 Steinen war Gerold Seng, gefolgt von Leo Schlageter (zehn Punkte/55 Steine). Acht Brettlepunkte erreichten Brigitte Duffner (37 Steine), Gerold Maier (36 Steine) und Raphael Reis (29 Steine). Die Teilnehmer bis Platz 33 durften aus den von Vereinsmitgliedern gestifteten Preisen auswählen, die oft nicht leicht war. Pechvogel war Michael Andresen, der das Ergebnis als Schlusslicht sportlich nahm und einen Trostpreis erhielt. Insgesamt wurden 585 Spiele von den 65 Teilnehmern ausgetragen, die sich überwiegend aus der Damenwelt rekrutierten und durch fünf Mitglieder ergänzt wurden, um die Zehnerzahl an sieben Tischen zu garantieren. Erstaunt waren die Organisatoren, dass erstmals eine Chinesin aus Honkong teilnahm. Die jüngste Spielerin mit 16 Jahren war Sarah Zähringer und Senior war der 83-jährige Josef Mantel.

Viel zu tun hatten die sechs Frauen des Wettkampfbüros, um die Ergebnisse aus einer Riesenmenge an Listen auszuwerten. Herzlich dankte der gut gelaunte Moderator Karlheinz Schätzle für die faire Spielweise. Schließlich gab Helga Weinauge bekannt, dass die Tradition des Brettle-Turniers auch nächstes Jahr am Volkstrauertag fortgeführt werde. Allerdings wird dann bereits um 14 Uhr gestartet. Beibehalten wird, dass pro Tisch zehn Spieler gegeneinander antreten.