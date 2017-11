Furtwangen Sozialstation steht vor Veränderungen

Ein besonders wichtiges ist die Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut und stark genutzt wird. Daraus entstand auch die Idee, in dem neuen Gebäude eine Tagespflege einzurichten, die über das Angebot der Demenzbetreuung hinausgeht. Dies gibt unter anderem auch den pflegenden Angehörigen wieder einen gewissen Freiraum zurück. Nicht zuletzt ist die Betreuung hier für die Patienten trotz höherer Pflegesätze durch die Kostenübernahme durch die Pflegekasse wesentlich günstiger als die bisherige Betreuungsgruppe. Lothar Dilger sagte, er sei nun seit zwölf Jahren Vorsitzender der 1979 gegründeten Sozialstation, und bereits seit zehn Jahren sei man auf der Suche nach geeigneten Räumen für die Verwaltung der Station, was durch wachsende Angebote immer dringlicher geworden sei. So wird nun die Verwaltung im neuen Gebäude eine Heimat finden. Und auch die Betreuung der Patienten mit Demenz in der Tagespflege wird vom Rössleplatz in die Baumannstraße verlegt und damit in direkte Nähe zur Verwaltung. Ganz bewusst werde aber diese Tagespflege, auch wirtschaftlich, eigenständig geführt.

Die Sozialstation mit Tagespflege wird etwa 760 Quadratmeter und damit etwa ein Viertel der Gesamtfläche des neuen Gebäudes belegen. Durch die Erweiterung braucht es zwei Transportfahrzeuge für die Patienten, davon eines mit der Möglichkeit zum Rollstuhl-Transport. Lothar Dilger ist aber zuversichtlich, dass die Kosten für die Tagespflege ebenso wie für den Umzug der Sozialstation aus den jeweiligen Erträgen der beiden Einrichtungen finanziert werden können.