Furtwangen Soziale Netzwerke machen Front gegen syrische Familie

Wie Recherchen unserer Zeitung sowohl beim Donaueschinger wie beim Furtwanger Asyl-Arbeitskreis zeigten, gibt es keine grundsätzlichen Vorbehalte in Donaueschingen gegen die von der Stadt zur Verfügung gestellte Flüchtlingswohnung im ehemaligen Schönenbacher Pfarrhaus. Es seien vielmehr die konkreten Umstände bei dieser Familie, die in Donaueschingen zu Bedenken geführt hatten.

Denn zwei Familienmitglieder bedürfen regelmäßiger Behandlungen im Krankenhaus. Ein entsprechender Fahrdienst ist in Donaueschingen dafür bereits eingerichtet, wie Ludwig Winter berichtet. Allerdings, so Hannelore Frank vom Furtwanger Arbeitskreis, wäre es auch kein Problem, einen entsprechenden Service auch von Furtwangen aus anzubieten. Sie selbst habe im übrigen Vorbehalte aus Donaueschingen nicht so ernst genommen wie manch anderer aus dem örtlichen Arbeitskreis.

Hannelore Frank ist überzeugt, dass die Familie in den nächsten Tagen nach Furtwangen kommen wird, denn eine entsprechende Wohnung in Donaueschingen sei bisher nicht gefunden worden. Und dann werde man im Gespräch mit den Helfern aus Donaueschingen alles entsprechend klären. Dabei sei, so Ludwig Winter aus Donaueschingen, die Wohnung in Schönenbach sicher ideal und gut geeignet.