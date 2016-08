Furtwangen Sonne meint es gut mit den Besuchern

Furtwangen. Beinahe schon zu warm wurde es Vielen bei Temperaturen deutlich jenseits der 30 Grad, selbst am Abend sank das Thermometer nur sehr langsam.

Das Fest zog wieder Gäste nicht nur aus der näheren Umgebung an, auch international gewinnt es stetig an Bedeutung – vor allem natürlich wegen der gleichzeitig stattfindenden Antik-Uhrenmesse. Strahlender Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen sorgten am Samstag beim 44. Trödlermarkt (und der 32. Antikuhrenbörse) für einen riesigen Ansturm. Parkplätze waren in ganz Furtwangen Mangelware, weshalb manchmal auf den Wegen zwischen den Ständen kaum noch ein Durchkommen möglich war. Dicht an dicht reihten sich von der ehemaligen Post bis zur Friedrichstraße die Stände mit Trödel. Das Angebot war wieder einmal äußerst vielseitig, freie Plätze zwischen den Ständen gab es in diesem Jahr keine, dafür sorgten 370 Trödelverkaufsstände.

Sehr zufrieden war anscheinend auch der Handel: Ein guter Teil der Händler vermeldete gute Umsätze, vor allem hochwertige Ware ging sehr gut. Es wurde aber auch kräftig gefeilscht. Das Angebot war vielseitig: Angefangen von Furtwanger Kindern, die ihre nicht mehr benötigten Spielsachen feilboten bis hin zum professionellen Händler mit einem breiten Angebot reichte die Bandbreite. Immer wieder konnte man auch Besucher mit ihren ergatterten Einkäufen beladen auf dem Weg zum Auto sehen. Aufgelockert wurde das Marktgeschehen durch verschiedene Attraktionen wie die riesige Silberfee Junlin Zhang, die Kreatives aus Luftballons darbot oder der inzwischen schon fest zum Trödlermarkt gehörende "echte" Dampfzug bei der Volksbank.