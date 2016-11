Furtwangen Songwriter mit explosiver Fiedel

So präsentiert seine aktuelle CD "Virginia Moonshine" 15 produzierte Tracks, darunter zwölf Songs aus eigener Feder. "Do what I do" ist ein Rockin’-Duett, bei der die Ortenauerin Ellie Bruch den anderen Gesangspart übernimmt; "Sweet Virginia" ist eine Ballade voller Südstaaten-Romantik und "Devil Went Down to Georgia", "Highway to Hell" mit "Checkity spotted Bloomers" stellen Bailey’s explosive Geigenarbeit in den Vordergrund.

Bailey ist schon eine ganze Weile im Showgeschäft unterwegs und stand schon auf der Bühne mit Bryan Adams, Boyd Tinsley (von der Dave Matthews Band), Taj Mahal und dem bekannten Bluegrassmusiker Sam Bush.

Zusammen mit dem Kanadier Earl Hope (Bass) und Andy Schulz (Drums) gibt Steven Bailey Konzerte in ganz Europa.

Karten gibt es im Vorverkauf im Bier-Café oder bei der Tourist-Info in Furtwangen. Einlass zum Konzert ist ab 18 Uhr.