Furtwangen Sommermarkt geht ins 35. Jahr

Furtwangen. Der 35. Sommermarkt findet am Mittwoch, 19. Juli, von 8 bis 18 Uhr in der Furtwanger Innenstadt statt. Das Marktgebiet umfasst den kompletten Marktplatz, sowie Teile der Gerwigstraße und der Friedrichstraße. Trotz der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, die Geschäfte in der Wilhelm-, Bismarck-, Gerwigstraße (bis zur Einmündung Lindenstraße), die Linden- und Grieshaberstraße anzufahren. Als Parkmöglichkeit dient das Parkhaus am Rathaus beim Neukauf, zusätzlich ab 14 Uhr in der Friedrichstraße bei der Friedrichschule der Pausenhof.