Furtwangen Skizunft zieht "Rund um Neukirch" durch

Furtwangen (li). Die Wetterprognosen stehen gut. Am heutigen Mittwoch und am Donnerstag soll es nach Berechnungen des Deutschen Wetterdienstes im Schwarzwald an manchen Stellen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee geben. Dazu sind starker Wind und Schneeverwehungen zu erwarten. Die Skizunft hat nun beschlossen, seine traditionellen Langlauf-Wettkämpfe "Rund um Neukirch" durchzuziehen. Wegen des Schneemangels war der Termin mehr als unsicher. Offen lassen will sich die Zunft aber noch den Austragungsort. Je nach Schneemenge werden die Wettkämpfe entweder an der Martinskapelle oder im Weißenbachtal in Schönwald ausgetragen. Der Verein will das noch kurzfristig bekannt geben. Start des Rennens ist um 10 Uhr.

Weitere Informationen: www.skizunft-brend.de