Furtwangen (li)."Da es das erste Langlaufrennen im Schwarzwald in der Saison 2016/2017 ist, freuen wir uns auf viele motivierte Sportler aus ganz Baden-Württemberg", so Anja Seng, Pressesprecherin der Skizunft. Aufgrund der Schneeverhältnisse seien Abweichungen der Streckenlänge möglich. Die Siegerehrung findet wie gewohnt ab 14 Uhr in der Schwarzwaldhalle Neukirch statt.