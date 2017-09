Furtwangen Skizunft Brend: Malte Strunz landet auf dem dritten Platz

Auch für die Schüler der Skizunft Brend war am Sonntag der erste Wettkampf für die Saison 2017/2018. Mit 22 Kindern und Jugendlichen fuhr man zum Sommervergleichswettkampf nach St. Peter. Auch da zeigte sich der Nachwuchs der Skizunft in guter Form, gleich drei Mädchen siegten in ihrer Altersklasse: Evi Pfaff S10w, Tanja Borchert S15w und Julia Hartelt J17w. Ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen erreichten Leonie Dorer, dritter Platz S13w und Jakob Kuß, dritter Platz S14m. Super Leistungen zeigten ebenfalls Bennet Hug (Platz 5), Silvan Weis (Platz 9), Jule Dorer (Platz 4), Lena Tesch (Platz 10), Linus Dorer (Platz 8), Anne Dorer (Platz 5), David Maier (Platz 7) und Samuel Fleig (Platz 5).

Die Skizunft Brend stellte übrigens auch die beiden jüngsten Teilnehmer des Wettkampfs, Jakob Tritschler und Malin Tesch starteten mit gerade fünf Jahren in der Altersklasse Schüler 8.