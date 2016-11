Furtwangen. Der Skiclub startet mit der Wettkampfvorbereitung für den kommenden Winter. Das Hallentraining findet ab Mittwoch, 9. November, wöchentlich in der Turnhalle am Oberen Bühl statt. Trainiert wird in verschiedenen Altersgruppen. Trainingsbeginn für die Jahrgänge 2007 und jünger ist immer um 17 Uhr. Im Anschluss daran um 18.30 Uhr trainieren die Jahrgänge 2006 und älter. Bereits ab dem 6. November findet immer sonntags das Ausdauertraining für alle Jahrgänge auf dem Trimm-Dich-Pfad von 10 bis 12 Uhr statt. Kinder können jederzeit zum Schnuppertraining kommen. Infos bei Ralf Seifritz Telefon 0152/085 630 82 oder bei Michael Seifritz unter Telefon 0173/8720194.