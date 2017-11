Furtwangen Skaterhalle ist wieder geöffnet

Studenten der Hochschule haben bereits ein Logo für das neue "Roll-Haus" entworfen. Mit entsprechenden Plakaten an Skater-Treffpunkten der Region will man damit für Furtwangen werben. Außerdem kann sich Fabian Schneider vorstellen, dass dieses Angebot in das Programm der Studentenschaft der Hochschule, aufgenommen wird. Allein aus den Reihen der Studenten gebe es eine ganze Reihe von Interessenten. Und hier macht Jugendpfleger Dirk Maute ein besonderes Angebot: Normalerweise ist die Halle immer während der Öffnungszeiten des Jugendtreffs zugänglich. Doch Maute hat auch schon sehr gute Erfahrungen mit einer Art Nutzervertrag mit jungen Erwachsenen gemacht, die dann selbstständig die Halle zu anderen Zeiten tagsüber außer Sonntag nutzen können und deshalb auch einen Schlüssel erhalten.