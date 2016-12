Furtwangen Sicherheit wichtig für Politik und Technik

Furtwangen. Unter dem Titel "Sicherheit international: Sicherheit als Voraussetzung für die Entwicklung von Ländern an den Beispielen Afghanistan und Pakistan" spricht der CDU-Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei in der Reihe "Furtwanger Sicherheitsdialog" an der Hochschule Furtwangen. Am Dienstag, 10. Januar, 16 Uhr, lädt der Studiengang Security & Safety Engineering zu diesem Vortrag in die Aula der Hochschule ein.