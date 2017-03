Am Sonntag, 19. März, findet ab 18 Uhr ein Konzert des Schwarzwald-Harmonika-Orchesters Furtwangen in der Stadtkirche St. Cyriak statt. Hauptwerk ist die Orchestersuite in h-moll BWV 1067 von J.S. Bach. Moderne Kompositionen wie aus Filmen stehen ebenfalls auf dem Programm. Beim Konzert für Alt-Flöte und Orchester ist Pia Kienzler mit dem "Allegro moderato" als Solistin zu hören. Ebenso darf man sich auf das Flöten-Trio aus Rohrbach mit Pia Kienzler, Julia Heizmann und Uta Borho freuen. Der Eintritt ist frei. Foto: SHO