Furtwangen Sensationen und eine Mordsfantasie

Ein großer Sketch handelte vom "Großstadtrevier Polizeiposten Furtwangen". Unverkennbar in gestochenem Hochdeutsch spielte Stefan Späth den Polizisten Dirk Ebeling, der mit seinem Chef Mathias Horn (Marcel Scherzinger) seiner normalen Beschäftigung, Kreuzworträtsel lösen, nachgehen wollte. Eine "Mordsfantasie" hatte aber Frau April (Berthold Ganter). Wusste sie doch zwei Jahre nicht, ob die Leiche tot war. Es stellte sich heraus, dass es sich in Dieter Kammerers Wintergarten um eine Schaufensterpuppe handelt. Lauthals beklagten sich Hubert Bartle (Thomas Scherzinger) und Ladenhüter a.D. Rolf Hug (Joachim Ganter) über den Lärm in der Schulstraße von Marvins 18. Geburtstag. Doch der Radau der Herren stellte sich als der lautere heraus. Pech hatten zwei Einbrecher (Armin Rombach und Peter Scherzinger). Wollten sie doch die Eintrittskasse vom Furtwanger Zunftball stehlen. Doch meinte einer: "Willst mit Gewalt arm bleiben?".

"Menschen – Sensationen 2016" moderierten Margot Kirner (Dirk Hofmeier) und ihr Mann Peter (Stefan Dorer), der es den ganzen Abend nicht schaffte, einen Witz korrekt und vor allem zu Ende zu erzählen. Erfinder des Jahres war Volker Rombach (Arnd Kimmig). In seinem acht Kubikmeter Pelletraum hatte eine ganze Lkw-Ladung Platz. Dann stellte sich heraus, dass die Türe zur Garage offen war und diese auch komplett befüllt war. Fehlgeschlagene Integration 2016 zeigte, dass alle Asylanträge abgelehnt wurden. Es handelte sich um Wirtschaftsflüchtlinge aus Gütenbach, die momentan wirtschaftslos seien.

Andreas Gabalier (Joachim Ganter) sang "Hulapalu", unterstützt von den "Tänzerinnen" Mike Hübsch und Eric Rombach.

Sieben Lieder präsentierte das "Krakhelia Quintett" mit Dieter Kosaciewicz, Eric Rombach, Joachim Ganter, Dirk Hofmeier und Stefan Dorer. So auf den Hit "Die immer lacht". Daraus wurde einer, der immer schafft, einer der immer lacht und zwei, bei denen es in der Siedlungsstraße "seit 90 Jahren immer kracht". Die Müllmänner Marcel Scherzinger und Stefan Dorer wussten zu berichten, dass am Umwelttag der Narrenclub durch ganz Neukirch geschickt wurde. Nur Ortsvorsteher Rainer Jung war an der B 500: "Damit die Leute auch sehen, dass in Neukirch Umwelttag ist."

Zwei tolle Tänze zeigte das Damenballett. Neben dem traditionellen Gardetanz gaben sie als Puppen Einblicke in ein Kinderzimmer. Tänzerisch brillierte auch das Hexenballett als Amerikaner.

Seit 33 Jahren wirkt Armin Rombach beim Elferrat mit. Sven Hofmeier würdigte seinen Vorgänger als Vorsitzenden, der auch schon viele Sketche geschrieben hat.