Furtwangen-Rohrbach. Wie in jedem Jahr laden die Landfrauen-Senioren zu einem gemütlichen Zusammensein ein. Alle, die in diesem Jahr den 70. Geburtstag feiern oder älter sind, treffen sich mit Partnern am 2. Dezember um 14.30 Uhr im Gasthaus Löwen in Rohrbach. Wie immer ermöglichen Spender aus dem Dorf bei Kaffee, Kuchen und Getränken einen unterhaltsamen Nachmittag.