Furtwangen Senioren erhalten Hilfe am Tablet

Die Abkürzung "Sonia" steht für "Soziale Inklusion durch technikgestützte Kommunikationsangebote im Stadt-Land-Vergleich". Das übergreifende Projektziel besteht darin, dass sich Senioren mit Hilfe digitaler Medien untereinander austauschen, vernetzen und sich schließlich persönlich treffen. Ergebnis: Senioren nehmen stärker am Leben teil.

Die örtliche­ Projektgruppe erarbeitet spezifische Themen im Internet am Tablet und trifft sich an folgenden Tagen in den Räumen der Volkshochschule Oberes Bregtal, Grieshaberstraße 19: Dienstag, 13. Juni, von 14 bis 16 Uhr; Donnerstag, 29. Juni, von 9 bis 11 Uhr, Dienstag, 11. Juli von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag, 27. Juli, von 9 bis 11 Uhr. Wer Interesse hat, einzusteigen, kann Informationen unter Telefon 07723/50 31 81 erhalten.

Im Juni gibt es weitere Kurse und Workshops bei der VHS: Kinder ab neun Jahren sind in den Pfingstferien zum Nähen eingeladen. Am Dienstag, 6., und Mittwoch, 7. Juni, trifft sich Simone Schwer mit den Mädchen und Jungen jeweils von 9 bis 12 Uhr in der Geschäftsstelle. Mitzubringen sind eine Nähmaschine, Schere und etwas Verpflegung. Anmeldungen für den Kurs werden unter der VHS-Telefonnummer 07723/50 31 81 entgegen genommen.