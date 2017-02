Furtwangen Seit 25 Jahren den Durchblick

Furtwangen. Seit genau 25 Jahren sorgen Klaus-Dieter und Bettina Rutschmann für den Durchblick in Furtwangen: Ihr Fachgeschäft für Augenoptik, Brillen und Kontaktlinsen feiert dieses Jahr Jubiläum. "Das war der 8. Februar 1992, ein Samstag", erinnert sich der Augenoptikermeister noch genau an den Schritt in die Selbstständigkeit, den er damals gemeinsam mit seiner Frau gegangen war. Während sie als klassische Quereinsteigerin von Beginn an zum Erfolg des Geschäfts mit beiträgt, kam er damals – nach seiner Meisterausbildung – als Geschäftsführer von einem Optikunternehmen nach Furtwangen.