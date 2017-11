Furtwangen Sehnsüchtiges Warten auf Schnee

Furtwangen. Auffällig war, dass inzwischen mehr Starts bei den Mountainbikern als bei den alpinen Skiläufern zu verzeichnen waren. Vorsitzender Manfred Mark hieß die Mitglieder zur 109. Hauptversammlung willkommen. Der Club hat rund 450 Mitglieder, von denen 50 aktiv Rennen fahren. Über den Skisport des vergangenen Winters berichtete Jan Mark, dass angesichts des Schneemangels zahlreiche Rennen verlegt oder sogar ganz abgesagt werden mussten. Sogar zum Training mussten die Sportler oft auf den Feldberg ausweichen. Nur dank des Einsatzes der Eltern konnte der Club mit den Kindern trainieren.

Die Mountainbiker begannen ihr Training mit 18 Teilnehmern, die Zahl wuchs aber im Laufe des Sommers, wie Schriftführer Volker Schulte berichtete. Auch in dieser Abteilung des Skiclubs unterstützten die Eltern die jungen Sportler, die an zahlreichen Wettkämpfen teilnahmen. Besonders erfolgreich war Lars Koch, der im Nationalkader startete. Beim Bikemarathon verzeichnete der Nachwuchs gute Teilnehmerzahlen, rund 200 Kinder und Jugendliche gingen an den Start.

Einmal im Monat, so berichtete Schriftführer Volker Schulte, trafen sich die Vorstandsmitglieder zur Skiecke. Für die Website zeichnet Antje Jäger verantwortlich. Die finanzielle Situation verbesserte sich durch den Verkauf des Kleinbusses. Der Club wird im kommenden Winter bei Bedarf einen Bus mieten, der Kauf eines neuen Busses sei zu aufwändig, erläuterte Vorsitzender Manfred Mark.