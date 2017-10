Furtwangen Sehnsuchtsorte fernab vom eisigen Schwarzwald

Furtwangen. Wenn der sommerliche Wind durch die Palmwedel streicht, das Meeresrauschen wie Musik erklingt, der kühle Cocktail besonders erfrischt und das Büro tausende Meter entfernt ist – dann geht die Urlaubsreisezeit nach den Sommerferien in die Verlängerung, während im hohen Schwarzwald die Luft immer eisiger wird. Auch die Menschen in Furtwangen und Umgebung gönnen sich im Herbst noch einmal Sonne pur. Die Herausforderung dabei: "Viele Reiseziele im Mittelmeer fallen weg, weil über die Wintermonate das Wasser zu kühl zum Baden ist", erklären die beiden Reiseberaterinnen Nadine Dilger und Kerstin Stolz im Reisebüro in Furtwangen.

Die glänzende Landkarte auf ihrem Schreibtisch und die Reisekataloge mit ihren Sandstränden und Kokosnüssen auf den Titelblättern bieten einen Anblick, der Fernweh rührt. Vor dieser Kulisse erzählt Dilger: "Die Leute kommen mit einem Lächeln zu uns. Urlaub ist etwas Schönes, auf das sich alle freuen."

Weil viele Sehnsuchtsorte am Mittelmeer ausfallen, vermittelten sie und ihre Kollegin Reisen vor allem nach Ägypten und auf die Kanaren (Spanien). Beide Ziele seien "ganz groß": "Dort hat es immer angenehme 24 bis 26 Grad – Ein angenehmes Klima, wenn man aus Furtwangen kommt", sagt Stolz lachend. Und noch einen Vorteil haben diese zwei Destinationen: "Man muss nicht so lange fliegen und hat schon nach kurzer Zeit viel Sonne." Zudem lade das warme rote Meer förmlich zum Baden ein.