Auch in Schönenbach waren die Sternsinger unterwegs. In drei Gruppen wanderten die Kinder von Haus zu Haus und brachten die Segensbitte über der Haustür an. Mit den Spenden werden Kinder weltweit unterstützt. Von links: Laura Wehrle, Malin Hettich, Julian Hettich, Sarah Zinapold, Jannik Trenkle, Christian Fehrenbach, Elias Trenkle und Katrin Dorer. Foto: Hettich