Furtwangen Seemannslieder sorgen für gute Stimmung

Wie schwer die Seefahrt vor allem in früheren Jahrhunderten war, bewiesen die Sänger mit Liedern, die von Pest und Tod erzählt. Verschiedene exzellent zusammen gestellte Medleys sorgten für Schunkeln oder einen großen Chor aus dem Auditorium. Blendend aufgelegte Solisten wie Bodo Johannsen sorgten für Schauer auf den Rücken – und die "Matrosen" für den nötigen "Background".

Von Traumschiffen und Kapitänen, von Matrosen, deren Heimat die See ist, und von solchen, die das Meer nie wieder preisgibt, sangen die Matrosen – und Dieter Stenzel wusste so manchen mehr oder weniger derben Scherz dazu. Mit dem Akkordeon sorgte Karin Erber-Storz für die passende Untermalung.

Und wenn dann die langsam älter werdenden Marine-Kameraden mal eine Pause brauchten, war er zur Stelle: Helmut Winterhalder brauchte nicht lange musikalisch zu locken, ruck-zuck war die extra frei gehaltene Tanzfläche bestens gefüllt.

Das Altenwerk 60 plus sorgt mit vielerlei verschiedenen Veranstaltungen von der Fasnet bis hin zu Adventsfeier oder Auftritten der Jugendmusikschule für Freude bei vielen älteren Menschen in Furtwangen. Sogar Ausflüge organisiert die rührige Vorsitzende, die immerhin auch schon 75 Jahre alt ist – was ihr keiner so wirklich glaubt, wenn man sie werkeln sieht.

Zur allgemeinen Freude der Besucher und Organisatoren hatte sich auch Bürgermeister Josef Herdner eingefunden; allerdings musste er wegen eines anderen Termins frühzeitig gehen.