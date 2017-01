Furtwangen Schwitzen für das eiskalte Vergnügen

Sie erhielten ihr Diplom als Seilbahn-Betriebsleiter: Herbert Fautz und sein Stellvertreter Rolf Faller. Dafür mussten die gestandenen Männer nochmal die Schulbank drücken.

Furtwangen. Damit ist grünes Licht für den vom "Bregtallift Verein" getragenen Lift am Staatsberg gegeben. Zunächst hieß es für die beiden Furtwanger Skifreunde schwitzen. Sie mussten einen Ausbildungskurs beim Wirtschaftsförderungsinstitut WIFI Österreich in Innsbruck absolvieren und wurden ins kalte Wasser geworfen, denn theoretische und praktische Vorkenntnisse gab es keine. Einen dicken Ordner an Informationen und Ausbildungsmaterial mussten sie bewältigen. Die Anforderungen waren hoch, denn fachmännische Dozenten vermittelten ein großes Spektrum von Mechanik, über Wertstoffkunde, Hydraulik und Seilbahntechnik bis hin zu Beschaffenheit von Seilen und rechtlichen Normen. Auch Arbeitnehmerschutz und Beförderungsbedingungen mussten beherrscht werden, und da sind sich die Beiden einig: "Menschenleben muss geschützt werden."

Die Herren im Alter von 63 und 64 Jahren hatten sich enorm zu konzentrieren, um das umfangreiche Wissen zu speichern. Die Prüfung dauerte rund vier Stunden. Die anderen Teilnehmer waren zwischen 19 und 27 Jahre alt und besaßen teils schon praktische Erfahrungen aus entsprechenden Berufen.