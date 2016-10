Furtwangen Schwierige Menschenrettung

Sofort machten sich die ersten Feuerwehrleute aus Rohrbach mit Atemschutz auf, um hier nach Vermissten zu suchen. Auch von den anderen Abteilungen, die nach und nach eintrafen, wurden die Spezialkräfte zusammengezogen, um die Vermissten zu finden. Insgesamt waren es rund 20 Atemschutzträger, die hier im Einsatz waren. Dabei erwies sich die Menschenrettung als eine schwierige Aufgabe. Denn sechs Mitarbeiter wurden sehr schnell gefunden und in Sicherheit gebracht, doch zwei weitere Vermisste wurden erst nach mehr als 30 Minuten entdeckt. Sie hatten sich aufs Dach des Anbaus retten können und mussten mit der Drehleiter geborgen werden.

Die übrigen der fast 90 eingesetzten Feuerwehrleute kümmerten sich um die Brandbekämpfung selbst. Interessant und sehr effektiv war dabei die Löschwasserversorgung aus dem Reibschenbach und dem Rohrbach. Am Dorfplatz stand eine Pumpe, deren Wasser dann durch die Unterführung unter der Landstraße hindurch und weiter zur Firma Müller gepumpt wurde.

Daneben gab es im Reibschenbach noch zwei Wassersperren. Dabei besteht hier eine sehr effektive Möglichkeit, so Franz Kienzler: Ein weiter oben im Tal gelegener Brandweiher bietet die Möglichkeit, durch das Entfernen von Sperren nach und nach immer wieder weiteres Wasser in den Bach zu leiten, was dann direkt beim Brandobjekt aufgefangen werden kann. Diese Methode hat sich auch an diesem Abend bewährt.

Ein spezielles Problem bei einem Industriebetrieb wie TW Electric Müller sind die Gefahrstoffe, die im Betrieb verwendet werden. Deshalb darf das Löschwasser bei einem Brandeinsatz nicht ins Freie, beispielsweise in den Bach gelangen. Der Betrieb hat deshalb ein Auffangbecken für Löschwasser mit einem Fassungsvermögen von 150 Kubikmetern. Und dann kann die Feuerwehr durch entsprechende Abschottung im Untergeschoss hier noch einmal Platz für weitere 300 Kubikmeter umweltschädliches Löschwasser schaffen, was auch bei dieser Übung dann praktiziert wurde.

Insgesamt war daher Einsatzleiter Franz Kienzler mit dem Ergebnis dieser Übung sehr zufrieden. Für ihn selbst, seit 2011 Abteilungskommandant in Rohrbach, war dies die erste Übung in einer solchen Größenordnung, die er leiten konnte. Bei kleineren Übungen und Einsätzen war er allerdings schon öfters auch in Führungsposition dabei.

Der Ablauf, so Franz Kienzler, sei reibungslos gewesen. Natürlich gebe es bei einer solchen Übung immer Kleinigkeiten, die man bemerkt und die man dann an den nächsten Übungsabenden aufarbeitet.

Bei TW Electric Müller war dies die erste große Probe, wobei die Feuerwehr immer wieder versucht, durch solche Übungen auch die großen Betriebe in der Stadt kennen zu lernen. Die letzte große Übung in Rohrbach fand 2008 im Caritasheim auf dem Schlempen statt.

Die Abschlussbesprechung war im Gerätehaus in Rohrbach. Der offizielle ging schnell in den gemütlichen Teil über, wozu die Metzgerei Dorer die Wurst, der Ganterbeck das Brot und die Firma TW Electric die Getränke spendierten.