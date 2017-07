Furtwangen Schweizer Schüler nehmen Einblick in MINT-Berufe

Möglich wurde dies durch eine schon vor einiger Zeit initiierte Kooperation zwischen der Wissenswerkstatt des Kreises und der Institution "go tec!" in Schaffhausen. Die beiden Einrichtungen haben ähnliche Zielsetzungen, aber deutlich unterschiedliche Wege.

Schon seit einiger Zeit gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis die Wissenswerkstatt, eine Initiative aus dem Landratsamt. Hier werden Angebote in verschiedenen beruflichen Schulen und dem Kinder- und Jugendmuseum in Donaueschingen gebündelt. Schulen aus dem Kreisgebiet können entsprechende Workshops abrufen, die von den einzelnen Einrichtungen angeboten werden. Auch die Robert-Gerwig- Schule ist schon einige Zeit dabei. Diese Wissenswerkstatt ist deutlich im Wachsen begriffen, wie der Leiter des Bildungsbüros im Landratsamt Andreas Messmer deutlich machte. Waren es im vergangenen Jahr noch 250 Schüler, die an solchen Workshops teilnahmen, sind es im ersten Halbjahr 2017 schon 270.

Anders organisiert ist das Angebot in der Schweiz: Hier hat "go tec!" in Schaffhausen ein eigenes Gebäude mit Räumen für Workshops; Geschäftsführer Christoph Leu leitet viele dieser Workshops selbst oder holt sich weitere Helfer ins Boot. Besonders erfolgreich ist ein Modell, bei dem Ausbildungsklassen aus Betrieben kommen und für die Schüler in den Workshops als Dozenten agieren.