Furtwangen Schweizer erfreuen mit Gospel

Effektvoll war der Einzug der Gruppe mit "Come into the House", eine innige Einladung zum Gottesdienst. Das Programm war vielseitig, geprägt von Titeln wie "Wade in the Water", "Oh happy Day" oder "Go, tell it on the Mountain". Ein Leckerbissen wurde mit "Bino batata" aus Tansania serviert – African-Feeling pur, temperamentvoll bis zum dynamischen Höhepunkt mit rassiger Einleitung und dem Einsatz der einzelnen Stimmen, befeuert durch Klavier und Cajón.

Verinnerlichte Gläubigkeit, Engagement, solistischer Einsatz, Call & Response-Elemente, jazzige Impressionen, Ausdrucksstärke, Lebensfreude, aber auch ernsthafte Gedanken wurden zu einem großen Auftritt geformt. Erfreulich war die Intonationssicherheit, die im zweiten Programmteil aber nicht durchgehalten werden konnte. Gleichwohl blieb der gute Draht zum Publikum erhalten. Das geschah auch mit einem Medley mit "Burden down", "It’s me" und "Draw me close", eine liebevolle Erinnerung an die legendären "Fisk Jubilee Singers". Gefühlvoll wurde "Breathe" interpretiert und der Whoopi Goldberg-Hit "I will follow him" durfte nicht fehlen.

Der Applaus wollte nicht enden und zur schwyzerdütschen Spezialität wurde die Zugabe: "A jedäm neue Tag, ergriefsch du mini Hand, erwartet mich dis Liecht, umschlüsst mich dini Nöchi".