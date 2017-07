Furtwangen Schwarzwaldmarie fleißig geübt

Etwas enttäuscht zeigte sich der veranstaltende Verein aus Linach, da nur 27 Teilnehmer mit dabei waren. War ursprünglich geplant die Veranstaltung beim Linacher Stausee zu organisieren, so wurde aufgrund der dürftigen Anmeldezahlen das Treffen in das Linacher Gemeindehaus verlegt.

Am Vormittag galt der Schwerpunkt der Kreativität. So wurden verschiedene Workshops organisiert. Alles zum Thema Schwarzwaldmarie. Leider musste der Trommelkurs ausfallen. Der Dozent hatte den Termin vergessen. Kurzerhand wurde diese Gruppe in die anderen Gruppen aufgeteilt und teils noch welche bei den Akkordeonisten integriert. Diese studierten unter der Leitung von Uta Borho das Stück Schwarzwaldmarie ein. Und das Trommeln wurde dann einfach mit dazugenommen.

Christine Müller studierte mit weiteren Jugendlichen einen Tanz zur Schwarzwaldmarie ein. Innerhalb kurzer Zeit lernten sie nicht nur Schritte, sondern auch Figuren. Unter der Regie von Stefanie Straub malten die Jugendlichen auf eine große Leinwand alles zum Thema Schwarzwald, beispielsweise ein Trachtenmädchen, die Staumauer oder Wald. Nachmittags ging es ins Bregstadion zu "Spiel ohne Grenzen". In fünf zusammen gewürfelten Gruppen mussten die Teilnehmer verschiedene Aufgaben meistern. Besonders angetan hatte es ihnen das Bubble Soccer. In einer großen geschützten Außenhülle mussten dabei zwei Mannschaften gegeneinander Fußball spielen. Daneben gab es noch Apfelessen, Montagsmaler und Eierlauf. Ihre Arbeiten präsentierten die jungen Akkordeonisten abends den Eltern im Gemeindehaus. Die Organisation des Treffens hatte Ferdinand Kreuz.