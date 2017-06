Furtwangen Schulgeld verbessert die Chancen

Furtwangen/Triberg. Durch regionale Vorträge in der Raumschaft hat Philipp Müller aus Schönwald, Medizin-Doktorand in Freiburg, sein Förderprojekt in Malawi (Südost-Afrika) bekannt gemacht. Beim Interact-Club Furtwangen und damit bei den Schülern des OHG Furtwangen fiel der Hilfsaufruf auf fruchtbaren Boden, da Müller zehn Jahre Schüler am OHG war.