Furtwangen Schulden bereiten Fraktionen Sorgen

Furtwangen. Vor diesem Beschluss machten die vier Fraktionen in ihren Grundsatzreden ihre Positionen deutlich. Daran schlossen sich dann noch die Beratungen über Änderungsanträge aus den Fraktionen zu einzelnen Punkten im Haushalt an. Dabei waren sich die Redner im Grundsatz einig – der Gemeinderat steht weitgehend hinter diesem Haushalt. Allerdings gab es aber doch den einen oder anderen Unterschied zwischen den Fraktionen, zum einen bei der Wertung und Gewichtung verschiedener Aufgaben, zum anderen auch bei eventuell nötigen Streichungen. Mehrfach gefordert wurde, dass der Haushaltsplan künftig bereits im Dezember zur Entscheidung vorgelegt wird und nicht erst zu Beginn des entsprechenden Haushaltsjahres.

Thomas Riesle

Den Auftakt machte Thomas Riesle von der CDU-Fraktion. In einem Rückblick ging er kurz auf die stabile wirtschaftliche Entwicklung im vergangenen Jahr ein, die viele Maßnahmen ermöglichte, die unter anderem zur Standortsicherung und zum Erhalt der Arbeitsplätze bei den Furtwanger Betrieben sorgten. Vor allem aber stellte er die Themenschwerpunkte der CDU-Fraktion für 2017 vor: Die Breitbandversorgung, Schulentwicklung mit den Baumaßnahmen am OHG, Kinderbetreuung, Wohnungsbau für Familien, Stadtsanierung, innerstädtische Verkehrsführung sowie eine Einsegnungshalle für den städtischen Friedhof. Ein ausdrücklicher Dank von Thomas Riesle galt all denen, die sich in der Stadt beispielsweise in Vereinen engagieren: "Wir wünschen uns eine aktive, mitgestaltende Bevölkerung."