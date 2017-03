Furtwangen Schützengilde nimmt Jugendarbeit wieder ins Visier

Furtwangen-Rohrbach. Einen zufriedenen Rückblick auf das vergangene Jahr konnte Manuel Braun, Vorsitzender der Schützengilde Rohrbach, in der Hauptversammlung ziehen. Positiv bewertete er unter anderem, dass sich rund um das Schützenhaus einiges getan habe. Sein Dank galt allen denen, die ihre Gerätschaften und ihre Arbeitszeit investiert haben. Zur Generalversammlung sei nun auch endlich die Treppe am Schützenhaus wieder in gutem Zustand. Als besonders positiv bewertete er das erfolgreiche Dorffest, bei dem auch die Schützengilde engagiert war. Sein Dank galt schließlich allen, welche die Schützengilde mit Geld- oder Sachspenden unterstützt haben. Gut funktioniere die Bewirtung im Schützenhaus, wie er hervorhob. Besonders erfreulich sei die Tatsache, dass zwei Jugendliche ihr Training aufgenommen haben, hier forderte er weitere Unterstützung, um die Jugend wieder erfolgreich aufbauen zu können.

Schriftführerin Sandra Kaltenbach erinnerte an weitere Aktivitäten der Schützengilde, beispielsweise die Bewirtung beim Konzert des Musikvereins Frohsinn. Auch mit dem Jedermannschießen konnte man wieder zufrieden sein.

Nach dem Kassenbericht von Hugo Gurzan, der mit einem leichten Minus schloss, folgte der umfangreiche Sportbericht von Sportwartin Christine Dorer. Ortschaftsrat Franz Kienzler überbrachte in Vertretung des Ortsvorstehers Karl Wehrle die Grüße von Stadt, Gemeinderat und Ortschaftsrat. Sein besonderer Dank galt dem Verein für seinen Einsatz bei der 700-Jahr-Feier. "Wir können in Rohrbach stolz auf uns sein, jeder Verein hat mitgeholfen", lobte Franz Kienzler. Positiv wertete er die Tatsache, dass die Jugendarbeit wieder aufgenommen werden konnte.