Furtwangen Schüler und Lehrer laufen viele Runden für gute Sache

Furtwangen. Der schon traditionelle Sponsorenlauf an der Robert-Gerwig-Schule (RGS), der zur Unterstützung der Basketball Artists School (BAS) in Windhuk/Namibia sowie von SMV-Schülerprojekten benutzt wird, fand kürzlich statt. Auf dem anspruchsvollen 700 Meter-Rundkurs um den Engelgrund liefen Schüler und Lehrer so viele Runden zusammen, dass ein Betrag von ca 1400 Euro erzielt wurde. Dieser wurde dieses Jahr komplett von Firmensponsoren übernommen, sodass sich die Teilnehmer ausschließlich auf ihr Laufen konzentrieren konnten.