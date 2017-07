Furtwangen Schüler machen das Abi "great again"

Nachdem alle 36 Schüler, die sich den Abiturprüfungen in den drei Zweigen der beruflichen Gymnasien an der Robert Gerwig Schule gestellt hatten, erfolgreich ihr Abitur errungen hatten, wurden nun nur einen Tag nach den mündlichen Prüfungen bei einer Feier in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald die Zeugnisse übergeben.