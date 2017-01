Furtwangen Schönenbacher Feuerwehr hat alle Hände voll zu tun

Ein zentrales Thema in der Versammlung war der Bau der Feuerwehrgarage. Hier rief Horst Hettich als Bauleiter noch einmal die Entwicklung in Erinnerung von den 1. Plänen im Januar 2014 über den abgelehnten Zuschussbescheid im gleichen Jahr bis zum Bau der Garage 2016.

Die Abteilung selbst beteiligte sich mit 184 Stunden Eigenleistungen. Mehr war aufgrund der Vergabe als Gesamtpaket und wegen entsprechender Garantieansprüche an die Baufirmen nicht möglich. Ortsvorsteher Hansjörg Hall zeigte sich befriedigt über die erfolgreiche Planung dieser Garage, die nun auch schon als Schmuckstück bezeichnet werden. Er sei stolz auf diese Abteilung, die immer da sei, wenn sie benötigt werde. Gerade der große Anteil an Atemschutzträger sei bemerkenswert.

Gesamtkommandant Manfred Hoch bestätigt in seinem Grußwort, dass im vergangenen Jahr in Schönenbach viel erreicht wurde. Er bescheinigte der Abteilung einen guten Ausbildungsstand, auch weil die Führung dahinterstehe. Auch er würdigte die Garage und begrüßte unter anderem, dass ein neues Mannschaftsfahrzeug für Schönenbach angeschafft werden konnte, das nun von der Abteilung in Eigenleistung ausgebaut wurde.

Schließlich sprach Abteilungskommandant Martin Miggler noch die Beförderung von Stefan Trenkle und Thilo Bausch zum Hauptfeuerwehrmann aus. Außerdem würdigte er die zehnjährige Mitgliedschaft von Sebastian Wehrle und Florian Hepting, die eigentliche Ehrung findet aber dann in der Generalversammlung der Gesamtwehr statt.